Корректировка проекта работ на Мариинской гимназии в Саратове обошлась в 20,4 млн

Управление капитального строительства Саратовской области заказало корректировку научно-проектной документации для реставрации Мариинской гимназии 1903–1905 годов. По данным ЕИС «Закупки», стоимость заключенного 17 августа контракта составляет 20,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Панорамы Фото: Яндекс.Панорамы

Корректировку выполнит ООО РСК «Наследие». По условиям договора, подрядчик должен разработать проектную и рабочую документацию, согласовать ее с заказчиком и госорганами, а также получить положительные заключения историко-культурной и государственной экспертиз. Работы должны завершиться 25 декабря 2026 года. На готовую документацию устанавливается гарантийный срок 5 лет.

В 2023 году ГКУ СО «Управление капитального строительства» заключило государственный контракт с ООО РСК «Наследие» на разработку проектно-сметной документации для реставрации Мариинской гимназии. Стоимость работ была определена в размере 22,25 млн руб.

ООО РСК «Наследие» основано в 2006 году в Саратове. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. С 2011 года директором компании является Александр Иванкин, который также владеет долей 50%. Вторым учредителем выступает Олег Фурман. В 2025 году выручка ООО составила 202,7 млн руб., чистая прибыль — 11,7 млн руб. Компания участвовала в 154 госзакупках на 2 млрд руб., заключила 156 контрактов на аналогичную сумму.

В 2024 году проект прошел экспертизу. В 2025 году суд обязал УКС Саратовской области сохранить памятник. Во время разбирательства установили, что проект должны были разработать еще до августа 2022 года, а противоаварийные работы закончить до июня 2023 года, но УКС этим не занималось. В марте 2026 года УКС объявило конкурс на реставрацию. Контракт получила предприниматель из Москвы Галина Санникова. Итоговая сумма контракта составила 279,79 млн руб.

Объект культурного наследия регионального значения «Гимназия женская Мариинская» расположен в Саратове на углу улиц Советской и Горького. Трехэтажное кирпичное здание было возведено в 1903–1905 годах по проекту губернского инженера, местного архитектора Александра Клементьева специально для Саратовской Мариинской женской гимназии, основанной в 1859 году. Здание отличается просторными кабинетами, высокими потолками, широкими коридорами и большим актовым залом. После Октябрьской революции в здании разместилась школа № 10, в годы Великой Отечественной войны — эвакогоспиталь, а с 1946 года и вплоть до 2013 года — Саратовский авиационный техникум (позднее — авиационный колледж СГТУ, затем колледж информационных технологий и управления); после слияния колледжей памятник был признан аварийным и с тех пор пустует.

Марина Окорокова