Жительницу Краснодара подозревают в хищении золота на 1,7 млн рублей

В Краснодаре 47-летнюю женщину подозревают в хищении золотых украшений общей стоимостью около 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что фигурантка, имея доступ к сейфу знакомого, по его поручению занималась продажей ювелирных изделий, однако отчиталась перед владельцем не в полном объеме. После конфликта с мужчиной часть украшений была возвращена, однако краснодарка вернула не все.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.

Алина Зорина