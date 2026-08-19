Подросток из Оренбурга попал под следствие за трату денег с чужой банковской карты

Следственное управление СК России по Оренбургской области возбудило уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Оренбурга. Подросток подозревается в краже с чужого банковского счета, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в августе 2026 года 16-летний юноша нашел банковскую карту и использовал ее для безналичной оплаты товаров. За несколько операций он потратил более 18 тыс. руб., принадлежащих владельцу карты. В ходе расследования причиненный ущерб был полностью возмещен. В отношении подростка проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Ведется следствие.

Яна Вежлева