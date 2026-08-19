«Черноморец» подписал первые профессиональные контракты с шестью воспитанниками

ФК «Черноморец» заключил первые профессиональные контракты с шестью воспитанниками муниципальной спортшколы Новороссийска. Договоры подписали нападающий Егор Гайдамакин, полузащитники Богдан Козицын, Егор Шелудько и Тимофей Орлов, защитник и капитан команды Тихон Довбешко и вратарь Никита Тищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В клубе рассчитывают, что перспективные игроки молодежного состава в дальнейшем будут пополнять главную команду. По словам директора «Черноморца» Константина Гордиюка, клуб планирует заявить основной состав в группу 1 Второй лиги Б.

Сейчас в молодежном первенстве за Новороссийск выступают футболисты 2007 года рождения и младше. В следующем сезоне основу молодежной команды составят игроки 2008 года рождения и младше. На смену им в дальнейшем должны прийти воспитанники команды 2010 года рождения, выступающей в Юношеской футбольной лиге Юг.

«В Новороссийске очень сильные футболисты 2008 года рождения», — отмечал господин Гордиюк на встрече с болельщиками в конце июня.

По его словам, в городе есть целая группа игроков, которые уже выросли до уровня молодежной команды.

Молодежный состав «Черноморца» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице. В последнем туре команда разгромила «СКА-Хабаровск» со счетом 5:1.

Матч проходил без зрителей, а на 18-й минуте был прерван из-за сигнала сирены. Лучшим голом тура признали мяч Бекхана Барахоева из «Черноморца».

Подписание контрактов сразу с шестью игроками стало очередным шагом клуба к формированию состава за счет собственных воспитанников.

Анна Гречко