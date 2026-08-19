Военнослужащий из Удмуртии вернется в Россию в рамках обмена пленными

Солдата из Глазова освободили в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной. Игорь А. пробыл в плену больше года. Все это время представители аппарата уполномоченного по правам человека в Удмуртии находились на связи с его родственниками, сообщили в госоргане.

Обмен состоялся сегодня по формуле 103 на 103. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Как пишет «Ъ», на белорусско-украинской границе она провела встречу с омбудсменом из Украины Дмитрием Лубинцом. В частности, они обменялись списками пропавших без вести и договорились о следующей гуманитарной акции по передаче посылок.

После оказания психологической и медицинской помощи российские военнослужащие вернутся в Россию. Они пройдут реабилитацию в госпиталях Минобороны. Посреднические усилия гуманитарного характера при организации обмена оказали власти ОАЭ. Как подсчитал «Ъ», всего за 2026 год стороны конфликта обменяли по 1678 пленных.