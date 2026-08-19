Матвей Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN

Воспитанник академии ФК «Краснодар» и голкипер ПСЖ Матвей Сафонов замкнул десятку лучших вратарей мира, составленную американским спортивным медиахолдингом ESPN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В материале Матвея Сафонова называют королем серии пенальти и отмечают, что у него самый высокий показатель во французской Лиге 1 по числу матчей без пропущенных голов — 53,3%.

Первое место в рейтинге занял Давид Райя из «Арсенала», второе — Тибо Куртуа из «Реала», третье — Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер Сити».

Ранее Матвей Сафонов также входил в топ-10 самых дорогих вратарей мира и признавался самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt.

Алина Зорина