Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Матвей Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN

Воспитанник академии ФК «Краснодар» и голкипер ПСЖ Матвей Сафонов замкнул десятку лучших вратарей мира, составленную американским спортивным медиахолдингом ESPN.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В материале Матвея Сафонова называют королем серии пенальти и отмечают, что у него самый высокий показатель во французской Лиге 1 по числу матчей без пропущенных голов — 53,3%.

Первое место в рейтинге занял Давид Райя из «Арсенала», второе — Тибо Куртуа из «Реала», третье — Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер Сити».

Ранее Матвей Сафонов также входил в топ-10 самых дорогих вратарей мира и признавался самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt.

Алина Зорина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд