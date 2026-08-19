В аэропорту Краснодара введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В целях обеспечения безопасности полетов в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Службы аэровокзала готовы к работе после снятия ограничений, сообщает пресс-служба аэропорта краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании. Актуальную информацию о времени вылета можно уточнить у перевозчика, на онлайн-табло аэропорта и в чат-боте «Аэродинамика».

UPD: Ограничения на полеты сняты в 17:54 мск.

Алина Зорина