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обновлено 18:21

В аэропорту Краснодара введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В целях обеспечения безопасности полетов в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Службы аэровокзала готовы к работе после снятия ограничений, сообщает пресс-служба аэропорта краевой столицы.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании. Актуальную информацию о времени вылета можно уточнить у перевозчика, на онлайн-табло аэропорта и в чат-боте «Аэродинамика».

UPD: Ограничения на полеты сняты в 17:54 мск.

Алина Зорина

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