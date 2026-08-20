В Черноземье 21 августа ожидается жаркая и пасмурная погода, до +32°C

В пятницу, 21 августа, жителей Черноземья ожидает жаркая и пасмурная погода, возможны осадки в виде дождя в некоторых областях. Температура будет варьироваться от +18°C до +32°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +24°C, днем поднимется до +32°C, вечером опустится до +29°C, а ночью будет +22°C. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже утром будет +23°C, днем воздух прогреется до +29°C, вечером ожидается +27°C, а ночью температура сохранится на уровне +22°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +22°C, днем будет до +30°C, вечером — +26°C, а ночью температура опустится до +21°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +22°C, днем поднимется до +28°C, вечером будет +24°C, а ночью столбик термометра покажет +19°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром ожидается +19°C, днем — +25°C, вечером столбик термометра покажет до +21°C, а ночью — +18°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром будет +22°C, днем — +27°C, вечером — +24°C, а ночью столбик термометра опустится до +19°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова