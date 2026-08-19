Инфляция в Ярославской области в июле замедлилась до 5,89%

Годовая инфляция в Ярославской области в июле 2026 года замедлилась до 5,89% после 6,79% в июне. Это ниже среднероссийского показателя в 5,98%. За месяц цены в регионе выросли на 0,07%, тогда как по России — на 0,54%, сообщает Банк России со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Продовольствие в июле подорожало на 0,66% по сравнению с июнем, непродовольственные товары практически не изменились в цене, а услуги подешевели на 0,50%. В годовом выражении продукты прибавили 5,03%, непродовольственные товары — 4,11%, услуги — 8,47%.

Среди продуктов заметнее всего выросли цены на сахар — на 10,87% за месяц. За год он подорожал на 19,21%. Мясопродукты за месяц прибавили 2,20%, а за год — 7,38%. При этом масло и жиры за год подешевели на 4,64%.

В непродовольственном сегменте сильнее всего за месяц подешевели средства связи — на 1,70%. Меховые изделия, напротив, подорожали на 2,26%; за год их стоимость выросла на 12,22%.

В сфере услуг цены снизились на 0,50%. В частности, подешевели поездки на Черноморское побережье и услуги пассажирского транспорта. При этом медицинские услуги за месяц подорожали на 1,13%, а за год — на 26,17%.

В Банке России отмечают, что с учетом сезонных факторов цены в регионе в июле росли медленнее, чем месяцем ранее.

Антон Голицын