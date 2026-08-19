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Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды в Петербурге

Коммунальные службы Петербурга перевели в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ожидаемого штормового ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти также призывают петербуржцев по возможности воздержаться от посещения парков и других зеленых зон

Власти также призывают петербуржцев по возможности воздержаться от посещения парков и других зеленых зон

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Власти также призывают петербуржцев по возможности воздержаться от посещения парков и других зеленых зон

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В усиленном режиме работают дорожные и садово-парковые учреждения, а также ГКУ «Курортный лесопарк». Специалисты будут следить за состоянием деревьев, элементов дорожной инфраструктуры и системы водоотведения.

Накануне вечером в городе выпало около 7 мм осадков. Если порывы ветра достигнут опасных значений, специалисты комитета по благоустройству закроют сады с ограждениями. Власти также призывают петербуржцев по возможности воздержаться от посещения парков и других зеленых зон.

Автомобилистам рекомендуют не парковаться рядом с неустойчивыми конструкциями и соблюдать дистанцию. Сообщить об упавшем на дорогу или тротуар дереве можно по телефону дежурной службы комитета: 576-14-83.

Карина Дроздецкая

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