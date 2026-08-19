На капремонт 75 объектов в селах и деревнях Татарстана направят 316 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт 75 объектов в селах и деревнях республики направили 316 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На эти деньги проведут строительно-монтажные работы, капитальный ремонт, благоустроят территорию и установят оборудование. Самыми дорогостоящими стали работы в деревне Бик-Утеево Буинского района. На эти цели предусмотрено 8 млн руб.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Работы будут финансироваться из бюджета республики, завершить их планируется до декабря 2027 года.

Анна Кайдалова