В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в соцсетях главы города и администрации, на радио «Новая Россия» (104 FM) и телеканале «Новороссийское телевидение» (22 кнопка у кабельных операторов).

Гражданам напоминают о запрете снимать и выкладывать фото- и видеоматериалы отражения атаки, работы средств защиты и спецслужб.

При включении сирен рекомендуется, находясь дома, не подходить к окнам и укрыться в помещении без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете, кладовой. На улице необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке). Использовать автомобиль в качестве укрытия запрещается, также не следует прятаться под стенами многоквартирных домов. Сигнал об отмене угрозы будет подан сразу после нормализации обстановки.

Алина Зорина