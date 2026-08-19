Количество страховых случаев по ДМС на Кубани выросло на 13,5% в первом квартале

В Краснодарском крае в январе—марте 2026 года количество урегулированных страховых случаев по добровольному медицинскому страхованию достигло 89 тыс., что на 13,45% больше, чем за аналогичный период прошлого года (78,4 тыс.). Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на Южное главное управление Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Объем страховых премий за первый квартал увеличился на 9,9% — до 632,1 млн руб. При этом количество заключенных договоров осталось практически на уровне прошлого года — 14,7 тыс.

Отмечается, что кубанский рынок ДМС демонстрирует рост на фоне общероссийского тренда: по данным Банка России, в первом квартале 2026 года сборы по ДМС в целом по стране выросли на 16,5% и достигли 93,2 млрд руб. Основным драйвером остается корпоративный сегмент — страхование работодателями своих сотрудников, которое обеспечивает более 80% всех сборов.

Алина Зорина