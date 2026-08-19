Русло реки Чограй для защиты от паводков расчистили в Ставропольском крае

В Ставропольском крае в селе Арзгир завершилась расчистка русла реки Чограй, что повысило защиту от паводков для пяти тысяч местных жителей. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Владимира Владимирова Фото: соцсети Владимира Владимирова

По данным властей, ранее русло было заилено, засорено мусором и заросло кустарником — все это создавало реальный риск подтопления жилых домов в паводковый период. В ходе работ расчистили берега и вывезли 270 КамАЗов ила и мусора. Теперь препятствий для прохода воды по руслу нет.

Кроме того, специалисты краевого министерства природных ресурсов ведут аналогичные работы на реке Томузловке в селе Александровском. Завершить расчистку там планируется в октябре. Еще один объект — русло реки Калаус в Светлограде — приведут в порядок в следующем году.

Константин Соловьев