За прошедшие трое суток аэропорт Сочи закрывался пять раз на 19 часов

С 16 по 18 августа ограничения воздушного пространства в аэропорту Сочи вводились пять раз, общее время закрытия составило 19 часов. В аэропорту отметили, что задержки рейсов доставили пассажирам дискомфорт, и поблагодарили их за терпение, добавив, что все службы в этот период работали на опережение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В период действия ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи авиакомпании своевременно информировали пассажиров об изменениях в расписании и обеспечивали их питанием, прохладительными напитками, а в случае длительной задержки — размещением в гостиницах в соответствии с требованиями законодательства. Для координации действий был создан оперативный штаб с участием администрации города, представителей авиакомпаний и руководства аэропорта, что позволило оперативно решать вопросы, в том числе находить места в отелях при их нехватке.

В часы пиковых нагрузок штат сотрудников был усилен: увеличено число персонала для обслуживания воздушных судов на перроне и в терминале. Информирование пассажиров велось по всем каналам связи — на горячей линии, на стойке информации, в социальных сетях, а также через менеджеров по гостеприимному сервису.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи 19 августа планирует обслужить 134 рейса на прилет с общим пассажиропотоком около 22,5 тыс. человек. На вылет запланировано 133 рейса, которыми должны воспользоваться почти 23 тыс. пассажиров. Таким образом, в течение дня аэропорт рассчитывает обслужить 267 рейсов.

Елизавета Ершова