В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников

В городе-герое Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА. Жителей и гостей муниципального образования просят сохранять спокойствие и неукоснительно соблюдать меры безопасности до отмены сигнала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко, при включении сирен и сигнала «Внимание всем» рекомендуется находиться дома и не подходить к окнам, укрывшись в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете, кладовой. Если человек находится на улице, необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке). Использовать автомобиль в качестве укрытия запрещается, также не следует прятаться под стенами многоквартирных домов.

Сигнал об отмене угрозы будет подан сразу после нормализации обстановки.

Алина Зорина