В Анапе есть опасность формирования смерчей над морем

На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Согласно данным Краснодарского ЦГМС, опасность формирования смерчей над морем на участке Анапа — Магри имеется 19 и 20 августа. Жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности.

«Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио», — говорится в сообщении администрации.

Ранее жителей Новороссийска предупреждали, что сегодня и завтра местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20-22 м/с.

Алина Зорина