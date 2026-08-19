Аусфальские ворота в Калининграде получили добро на капитальный ремонт

Аусфальские ворота на Гвардейском проспекте в Калининграде получили разрешение на капитальный ремонт. Проект прошел государственную экспертизу — соответствующее заключение опубликовано в Едином реестре заключений.

Заказчиком работ выступает «Научно-производственный центр по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области». Организация также указана застройщиком. Поскольку ворота имеют статус памятника регионального значения, проект проверили на соответствие требованиям безопасности и действующим нормативам.

При этом речь идет не о классической музейной реставрации, а о приспособлении исторического объекта для современного использования.

Аусфальские ворота были построены в 1866 году и сегодня входят в число семи сохранившихся городских ворот Калининграда. Название происходит от немецкого Ausfalltor — «ворота вылазки». Изначально сооружение было встроено в вал и располагалось ниже уровня земли.

В XX веке единственный проезд ворот заложили, а в 1910 году сооружение перешло в собственность города. После Второй мировой войны ворота использовали как склад, позднее — как бомбоубежище, а затем в них разместили коллектор сточных вод. В 1993 году на верхней платформе появилась часовня Святого Георгия Победоносца.

Весной 2007 года Аусфальские ворота передали Калининградскому областному историко-художественному музею.

Матвей Николаев