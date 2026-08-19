ВС обязал выпускницу астраханского ГМУ уплатить штраф за неотработку в больнице

Верховный суд РФ удовлетворил жалобу министерства здравоохранения Астраханской области и разъяснил, что выпускник, не исполнивший обязательства по договору о целевом обучении, должен не только возместить расходы на учебу, но и выплатить штраф. Ведомство требовало взыскать с выпускницы АГМУ штраф и расходы из-за отказа устроиться на работу в Ахтубинскую районную больницу после окончания учебы, сообщили в пресс-службе инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: astrobl.ru Фото: astrobl.ru

Согласно акту Ахтубинского райсуда, договор о целевом обучении был заключен в 2018 году. За время учебы с сентября 2018 по июль 2024 года девушка получала ежемесячные выплаты — от 600 до 1 тыс. руб. в зависимости от успеваемости, всего 62,8 тыс. руб. Обучение завершила с отличием, но работать в районной больнице не стала. Минздрав потребовал вернуть деньги и выплатить штраф в 125,6 тыс. руб. Всего ведомство требовало взыскать 188,4 тыс. руб.

Ахтубинский районный суд взыскал только сумму выплат, отказав во взыскании штрафа, и эту позицию поддержали вышестоящие инстанции. Однако ВС РФ с этим не согласился, указав, что суды не учли нормы закона «Об образовании», обязывающие выпускницу выплатить штраф за неисполнение обязательств. Дело направлено на новое рассмотрение с учетом разъяснений ВС РФ.

Нина Шевченко