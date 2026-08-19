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Учителям Татарстана выплатят по 86 тысяч рублей за подготовку призеров олимпиады

В Татарстане утвердили порядок выплаты в размере 86 тыс. руб. педагогам, подготовившим призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано на портале правовой информации республики.

Педагогам будут выплачивать поощрение за каждого школьника, который стал призером или победителем финала ВсОШ и набрал максимальный балл среди участников 9–11 классов.

Получить выплату смогут учителя государственных и муниципальных образовательных организаций Татарстана, подтвердившие подготовку такого ученика. Средства будут предоставляться из бюджета республики.

Анна Кайдалова