В Коми тушат тундровый пожар на площади 50 гектаров

В Воркутинском районе Республики Коми несколько дней продолжается тушение природного пожара на площади около 50 гектаров. Огонь охватил тундру, угрозы для населенных пунктов нет, сообщили в Минприроды региона, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Воркутинском районе несколько дней тушат пожар в тундре

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Воркутинском районе несколько дней тушат пожар в тундре

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сейчас на месте работают 22 специалиста, в ближайшее время группировку планируют усилить еще на 10 человек. В тундре горят мох, кустарники и карликовые березы. Тушение осложняют жаркая погода и отсутствие осадков.

Из-за пожара Воркута окутана дымом. Местные жители публикуют фотографии задымленного города и сообщают о запахе гари и затрудненном дыхании.

В Минприроды отметили, что ситуация находится под контролем, за территорией возгорания ведется круглосуточное наблюдение. Специалисты продолжат работу до полной ликвидации пожара.

Матвей Николаев