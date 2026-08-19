Отельеры Петербурга ожидают роста бронирований из-за концертов Канье Уэста

Отельеры Петербурга ожидают заметного роста спроса на размещение в городе в ближайшие две-три недели на фоне запланированных на 10 и 11 октября концертов Канье Уэста. Об этом представители гостиничного бизнеса сообщили РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерты Канье Уэста могут увеличить загрузку отелей Петербурга до 80%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Концерты Канье Уэста могут увеличить загрузку отелей Петербурга до 80%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В городском комитете по развитию туризма ранее отмечали, что выступления артиста могут привлечь в Северную столицу нишевых туристов, которые совместят посещение концертов с экскурсиями по городу.

В Cosmos Hotel Group рассчитывают, что в ближайшие недели число бронирований и запросов на гостиницы резко увеличится. Средняя продолжительность проживания гостей, по оценке компании, составит от одной до трех ночей. Ближе к датам концертов сеть ожидает загрузку номерного фонда на уровне 70–80%.

В Azimut Hotels Company уже фиксируют точечный рост запросов на размещение на 10–11 октября, однако о массовом увеличении спроса пока говорить преждевременно. В компании отметили, что благодаря большому номерному фонду — около тысячи номеров — варианты размещения на даты концертов пока остаются доступными.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что до 50 тыс. иностранцев могут приехать в Петербург на концерты Канье Уэста.

Матвей Николаев