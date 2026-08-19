Двое жителей Георгиевска получили от 5 до 6 лет за незаконную миграцию

В Георгиевске вынесен приговор двум местным жителям, признанным виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России, совершённой группой лиц по предварительному сговору (п. а ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Государственное обвинение поддержала Георгиевская межрайонная прокуратура. По материалам дела, с марта по сентябрь 2025 года осуждённые встретили и разместили троих иностранцев на предприятии в станице Александрийской для осуществления трудовой деятельности. Зная, что у иностранных граждан истёк срок законного пребывания в стране, фигуранты за денежное вознаграждение продолжали обеспечивать их жильём, питанием и работой, а полученную прибыль делили между собой.

С учётом роли каждого из осуждённых суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 6 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов. Приговор в законную силу не вступил.

Тат Гаспарян