Минпромторг Удмуртии: автопарки формируют запасы горючего к новому учебному году

Вчера в Удмуртии реализовали почти 1,6 тыс. т топлива, из них 987 т бензина. Как сообщили в минпромторге республики, это ниже пикового значения на 25%. Сегодня план поставки «не ниже среднего пролива».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Сейчас транспортные предприятия и автопарки, в том числе обеспечивающие школьные маршруты, формируют дополнительные запасы горючего в преддверии нового учебного года. Это приводит к увеличению потребления бензина на заправках около образовательных учреждений, добавили в ведомстве.

Напомним, в Удмуртию начали поставлять топливо из Восточной Сибири. По словам и. о. министра промышленности и торговли республики Виктора Лашкарева, ситуация постепенно стабилизируется, однако местами наблюдается повышенный спрос. Лимиты по объему заправки и запрет на отпуск бензина в канистры пока сохраняются.