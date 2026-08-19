Число челябинских частных инвесторов выросло на 7 тыс. человек

В Челябинской области количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже составило 1,1 млн человек (+7,34 тыс. за июль). Из них в июле на фондовом рынке Московской биржи совершали сделки 77,9 тыс. местных жителей, сообщает пресс-служба платформы.

Челябинская область занимает девятую позицию после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской областей, Башкортостана и Татарстана в топ-10 регионов России по количеству физических лиц с брокерскими счетами на бирже. Число индивидуальных инвестиционных счетов, открытых на платформе частными инвесторами региона, составило 153,75 тыс. штук. Общее число физических лиц с брокерскими счетами на Мосбирже по итогам прошлого месяца составило 42,2 млн, ими открыто 80,8 млн счетов.