Преступность в Курганской области сократилась на 11%

За семь месяцев 2026 года в Курганской области зарегистрировано 5,8 тыс. преступлений. Это на 10,7% меньше, чем в январе — июле 2025-го, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сильнее всего выросло число хулиганств — за этот год их совершили уже 10 раз, что превышает показатель 2025-го на 42,9%. Кроме того, на 12,2% увеличилось количество грабежей, составив 46 инцидентов. Разбоев зарегистрировано так же семь. Число краж упало на 12,1% (1,2 тыс. эпизодов), квартирных краж — на 48,2% (29), нарушений правил дорожного движения — на 41,3% (37). В сфере незаконного оборота наркотиков совершено 549 преступлений (–29,4%), мошенничеств стало меньше на 12,9% (1,1 тыс. инцидентов).

Виталина Ярховска