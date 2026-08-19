Администрация Самары ограничит доступ к сгоревшему дому на Ново-Садовой, 175

В Самаре ограничат доступ к расселенному дому на ул. Ново-Садовой, 175, где два дня назад в очередной раз произошел пожар. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Как отмечается, специалисты восстановят заглушки на окнах и в дверных проемах, как только просохнут перекрытия здания после пожара. Работы планируется завершить до 3 сентября.

Этим летом расселенное 4-этажное кирпичное здание горело несколько раз.

Сабрина Самедова