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Администрация Самары ограничит доступ к сгоревшему дому на Ново-Садовой, 175

В Самаре ограничат доступ к расселенному дому на ул. Ново-Садовой, 175, где два дня назад в очередной раз произошел пожар. Об этом сообщили в городской администрации. 

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Как отмечается, специалисты восстановят заглушки на окнах и в дверных проемах, как только просохнут перекрытия здания после пожара. Работы планируется завершить до 3 сентября.

Этим летом расселенное 4-этажное кирпичное здание горело несколько раз. 

Сабрина Самедова