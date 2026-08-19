Администрация Самары ограничит доступ к сгоревшему дому на Ново-Садовой, 175
В Самаре ограничат доступ к расселенному дому на ул. Ново-Садовой, 175, где два дня назад в очередной раз произошел пожар. Об этом сообщили в городской администрации.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Как отмечается, специалисты восстановят заглушки на окнах и в дверных проемах, как только просохнут перекрытия здания после пожара. Работы планируется завершить до 3 сентября.
Этим летом расселенное 4-этажное кирпичное здание горело несколько раз.