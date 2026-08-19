Компанию в Оренбурге оштрафовали за неуведомление о трудоустройстве экс-чиновника

Прокуратура Центрального района Оренбурга провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в одной из коммерческих организаций. Установлено, что руководитель компании взял на работу бывшего государственного гражданского служащего, однако в нарушение закона не сообщил о заключении трудового договора по последнему месту службы сотрудника. Данные приводит пресс-служба ведомства.

За нарушение установленного порядка привлечения к труду бывших госслужащих прокуратура возбудила административное производство в отношении должностного лица и самой организации. Суд признал их виновными по ст. 19.29 КоАП РФ и назначил штрафы на общую сумму 70 тыс. руб.

Яна Вежлева