Капитана аэролодки приговорили к шести годам за гибель трех пассажиров

В Ленинградской области капитана аэролодки приговорили к шести годам колонии-поселения за гибель трех пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в январе 2026 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без прав управлял судном в акватории Новоладожского канала. Он допустил столкновение с конструкцией наплавного моста. От полученных травм три пассажира погибли на месте.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). После аварии суд арестовал капитана.

Погибли 41-летний Алексей, 42-летний Дмитрий и 33-летняя Дарья. По данным следствия, лодка двигалась на большой скорости в темное время суток и врезалась в понтонный мост. Пассажиры находились без спасательных жилетов.

Карина Дроздецкая