«Город внутри смартфона»: каким должен быть жилой проект для диджитал-аудитории

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация: Донстрой

Визуализация: Донстрой



В ближайшие годы цифровое поколение станет главной экономической силой, влияющей на развитие глобального рынка. Его привычки будут определять спрос практически во всех отраслях — от финансов и ритейла до образования, транспорта и недвижимости. Девелоперам уже сегодня приходится учитывать новые сценарии жизни, которые меняют представление о комфортном жилье.



Время вместо расстояний

К 2030 году 74% мировой рабочей силы придётся на миллениалов и зумеров. Именно эти группы принято объединять понятием цифрового поколения. По мере того как они становятся крупнейшей экономически активной аудиторией, их привычки и образ жизни превращаются в новый ориентир для бизнеса, меняя требования к товарам, услугам и городской среде.

Ценности людей во многом определяются эпохой, в которую прошло их взросление. К такому выводу пришли американские исследователи Уильям Штраус и Нил Хоу — авторы теории поколений. Ключевые особенности эпохи, сформировавшей потребительское поведение миллениалов и уж тем более зумеров, связаны с появлением интернета, смартфонов и умных сервисов. Представители этих все ещё довольно молодых поколений привыкли за секунды заказывать продукты и такси, оплачивать счета, записываться к врачу, бронировать столики и получать большинство услуг буквально в несколько касаний. Технологии для них — естественная среда, через которую организована большая часть быта.

Логика «жизни в один клик» переносится и на представление о городе. Цифровая среда приучила человека быстро отсеивать лишнее: неинтересную страницу можно пролистать, неудобный сервис — закрыть, долгий путь — исключить из маршрута. Современный мегаполис должен развиваться вокруг доступности сервисов, считает французский урбанист, автор концепции «15-минутного города», Карлос Морено. Чем ближе к дому находятся работа, магазины, образовательные учреждения, а также места для спорта и отдыха, тем лучше. Такая модель соответствует ожиданиям экономической силы, которая привыкла ценить своё время.

В ответ на эти запросы появляются жилые пространства нового формата. Чем насыщеннее проект и окружающий его район, тем он более самодостаточный, и тем выше ценность подобной локации. В этой модели развитый ритейл, общественные зоны, сервисы и эффективная логистика превращаются в обязательные элементы современного жилья.

Дом, где возможно все

Ярким примером того, как принципы «15-минутного города» находят отражение в современной жилой архитектуре, стал проект «Начало», который компания «Донстрой» реализует на Пресне, в одном из старейших районов Москвы. Его концепция строится вокруг идеи дома-вселенной: мира, созданного вокруг интересов и потребностей его резидентов.

Всего в «Начале» будет восемь корпусов переменной этажности — от 11 до 48 этажей — на 962 квартиры общей площадью более 100 тыс. кв. м. Комплекс спроектирован как единое жилое пространство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация: Донстрой

Визуализация: Донстрой



Все его части соединяет между собой крытая отапливаемая галерея на уровне третьего этажа, а под землёй — двухуровневый паркинг. Благодаря этому жители могут перемещаться между разными частями дома, не выходя на улицу.

Дом-вселенная сконцентрировал в себе уникальную модель большого города. Все то, что в мегаполисе разбросано по разным местам, здесь собрано практически в одном дворе: фитнес с бассейном, образовательный центр, ресторанная улица с кафе и летними террасами, минимаркет и кафе-пекарня. Клуб резидентов «Начала» объединяет коворкинги, переговорные, библиотеку, репетиторские, игровые зоны и собственный кинотеатр. Эта концентрация возможностей позволяет свободно переключаться между работой, домашними делами и отдыхом, наполняя каждый день новыми впечатлениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация: Донстрой

Визуализация: Донстрой



В жилье премиум-класса высокий уровень комфорта во многом построен на технологиях: они избавляют резидентов от лишних действий и позволяют управлять домом так же легко, как привычными цифровыми сервисами. В этом смысле «Начало» — максимально удобный и понятный для диджитал-аудитории проект, взаимодействие с которым происходит буквально с помощью смартфона. Он открывает доступ на территорию, позволяет провести гостя по QR-коду или забронировать общественное пространство. Система «Свободные руки» автоматически открывает двери на пути в квартиру и обеспечивает бесконтактную работу лифта, а камеры распознают номера автомобилей гостей при въезде в паркинг. Умные технологии работают и там, где житель их почти не замечает. Автоматическое управление освещением и отоплением в общественных зонах позволяет сократить расходы на общедомовые нужды, а данные о потреблении ресурсов в квартире доступны онлайн.

Право на лучшее

Премиальный комфорт в «Начале» не ограничивается технологиями. Так же важна возможность выбирать пространство под себя, не идя на компромиссы. Тем, кто только начинает самостоятельную жизнь, подойдут компактные квартиры от 34 кв. м. Для семей, которые выбирают дом всерьёз и надолго, есть самые разные предложения, включая просторные резиденции до 264 кв. м — пространство, способное стать фамильным гнездом.

Из окон «Начала» открываются впечатляющие урбанистические пейзажи: сверкающие небоскрёбы, стадион «Лужники» и зелёный массив Воробьёвых гор с величественным зданием МГУ. В ясную погоду на горизонте вырисовывается игла Останкинской телебашни, а в другом направлении — узнаваемые силуэты сталинских высоток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация: Донстрой

Визуализация: Донстрой



Высокий статус проекта «Начало» подчёркивают и его общественные помещения. Дизайнерские входные группы со стойкой администратора и зонами ожидания будут оформлены с использованием натуральных материалов — камня, дерева и растений. А закрытая территория, круглосуточная охрана и видеонаблюдение обеспечат приватность и защиту. Безопасность поддерживают домовые сервисы, которые контролируют доступ на территорию людей и автомобилей с учётом пожеланий резидентов.

Среда без суеты

Продуманная организация территории, удобная логистика и понятные маршруты делают жизнь проще. Двор площадью 1,2 га разделён на три смысловых зоны, которые объединены общей концепцией. «Млечный путь» посвящён энергии детства, «Метеоритный сад» со спортивными тренажёрами задаёт здоровый тонус, а «Космический сад» с крытой беседкой и площадками для отдыха дарит умиротворение. Эти пространства создают среду, в которой комфортно всем: и малышам, и людям старшего поколения.

Преимущества «Начала» усиливаются локацией. Пресня — один из ключевых районов Москвы, находящийся в пешей доступности от делового центра «Москва-Сити» и набережной Москвы-реки. Статус подтверждает транспортная доступность: до станции метро «Улица 1905 года» — 15 минут ходьбы, до Садового кольца можно доехать за 6 минут, до Кремля — за 12 минут. В этих условиях время превращается в главную ценность повседневного комфорта, даря жителям драгоценные минуты для прогулок, общения и того, что делает жизнь по-настоящему полной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация: Донстрой

Визуализация: Донстрой



Проект «Начало» полностью отвечает запросам цифрового поколения, для которого город существует внутри смартфона. Новый квартал объединяет все необходимое для комфортной жизни, позволяя оставаться в ритме мегаполиса, больше успевать и не тратить время на лишние перемещения.

ООО «Специализированный застройщик «Начало», ИНН 9729315076