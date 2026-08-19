Над Севастополем сбили три БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали три беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку со стороны ВСУ на Севастополь. В ходе отражения атаки беспилотных летательных аппаратов на город было нейтрализовано три вражеских БПЛА. Пострадавших и погибших в результате случившегося нет.

По данным спасательной службы Севастополя, к этому часу зафиксирована информация о падении обломков сбитых БПЛА в Гагаринском районе и на Северной стороне. В Нахимовском районе повреждено несколько окон в многоквартирном доме.

«Напоминаю, если вы обнаружили обломки или целый БПЛА, то не подходите к таким находкам, а сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации»,— подчеркнул Михаил Развожаев.

Алина Зорина