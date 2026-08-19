В Центральном районе Волгограда загорелся трамвай № 4

В Волгограде сотрудники пожарной охраны ликвидировали пожар в трамвае. Возгорание произошло сегодня в Центральном районе на улице Краснознаменской, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Загоревшийся в Волгограде трамвай потушили без жертв

Фото: МЧС Волгоградской области Загоревшийся в Волгограде трамвай потушили без жертв

Фото: МЧС Волгоградской области

Пожарно-спасательные подразделения 3-ПСЧ прибыли к месту происшествия за четыре минуты. Площадь возгорания составила один погонный метр.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Трамвай следовал по маршруту № 4 «Обувная фабрика» — «Детский центр».

Марина Окорокова