В Центральном районе Волгограда загорелся трамвай № 4
В Волгограде сотрудники пожарной охраны ликвидировали пожар в трамвае. Возгорание произошло сегодня в Центральном районе на улице Краснознаменской, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Загоревшийся в Волгограде трамвай потушили без жертв
Фото: МЧС Волгоградской области
Пожарно-спасательные подразделения 3-ПСЧ прибыли к месту происшествия за четыре минуты. Площадь возгорания составила один погонный метр.
В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Трамвай следовал по маршруту № 4 «Обувная фабрика» — «Детский центр».