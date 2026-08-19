Председатель ЗСК Кубани рассказал об итогах работы по повышению уровня гумуса в почве

По данным экспертов КубГАУ, в Краснодарском крае впервые зафиксировано увеличение уровня гумуса: на 0,006% при выращивании озимой пшеницы и на 0,004% — при выращивании сахарной свеклы. Падение плодородия почв удалось остановить благодаря внедрению почвоохранных севооборотов, соблюдению соотношения между культурами и внесению органических удобрений. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, комментируя итоги законодательной работы по сохранению кубанских черноземов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом, как отметил Юрий Бурлачко, процесс восстановления органического вещества в грунте остается долгосрочным: для образования одного сантиметра гумуса требуется не менее века, поэтому эффект от принятых нормативных актов смогут в полной мере оценить только последующие поколения.

Успех, по словам председателя ЗСК, сопутствует тем аграриям, кто действительно заинтересован в сохранении плодородия почвы. Показателен пример хозяйства депутата ЗСК нескольких созывов, Героя Труда России Федора Булдыжова. В возглавляемом им «Хуторке» получают урожаи свыше 75 центнеров с гектара, тогда как в среднем по краю этот показатель составляет около 56 центнеров. Такой результат, по мнению Юрия Бурлачко, является следствием соблюдения технологических нормативов при обработке земли и внесения рекомендованного объема органических удобрений.

Ранее Юрий Бурлачко рассказал о ключевых решениях по сохранению и восстановлению плодородия сельхозземель. В числе мер — обязательное внесение органики, паспорта агрохимического состояния полей и запрет на длительное выращивание зерновых колосовых культур.

По его словам, наличие крепкой нормативной правовой базы, где прописаны требования к соблюдению плодородия почв, служит сигналом того, что забота о ключевом природном ресурсе возведена в субъекте в ранг важнейшей государственной задачи.

Алина Зорина