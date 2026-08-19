Альпинист из Петербурга погиб при камнепаде в Кабардино-Балкарии

Альпинист из Санкт-Петербурга погиб при камнепаде во время восхождения в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Еще двое участников группы получили травмы, сообщили в региональном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следственный комитет по Кабардино-Балкарии проводит доследственную проверку

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Следственный комитет по Кабардино-Балкарии проводит доследственную проверку

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По предварительным данным следствия, утром 19 августа группа из трех туристов из Петербурга попала под камнепад при восхождении на одну из вершин. Погиб один человек, двоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Следственный комитет по Кабардино-Балкарии проводит доследственную проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Карина Дроздецкая