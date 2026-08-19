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Полиция Рыбинска вернула пенсионерке отправленные мошенникам 300 тыс. рублей

Полиция Рыбинска помогла пожилой местной жительнице вернуть 300 тыс. руб., которые она по указанию телефонных мошенников отправила курьерской службой в другой город. Посылку удалось перехватить и вернуть отправительнице в течение суток.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в УМВД по Ярославской области, родственники 80-летней женщины заметили, что она находится под влиянием посторонних людей, и убедили ее обратиться в полицию. Выяснилось, что на протяжении месяца пенсионерке звонили неизвестные. Они запугивали ее возможными проблемами с законом у близких и убеждали передать им деньги.

По инструкции злоумышленников женщина собрала 300 тыс. руб. и отправила наличные посылкой через транспортную компанию. После обращения женщины сотрудники МУ МВД России «Рыбинское» оперативно приняли меры. В течение суток посылка была возвращена отправительнице.

Родственники женщины поблагодарили полицейских за помощь. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к мошенничеству.

Антон Голицын

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