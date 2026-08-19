Подготовку территории под скоростную магистраль в Петербурге завершат в 2027 году

Подготовку территории для строительства 2-4 этапов широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге планируют завершить к концу 2027 года. Все необходимые заключения Главгосэкспертизы на подготовительные работы и строительство этих участков получены, сообщили в городском комитете по инвестициям.

Проект подготовки территории разделен на два участка — от Витебского проспекта до Союзного проспекта и от Союзного проспекта до КАД. Работы на обоих ведутся с прошлого года.

Уже завершена очистка территории от взрывоопасных предметов на площади 3,2 млн кв. м, а также археологические исследования возле Финляндского железнодорожного моста. Продолжается переустройство инженерных сетей и коммуникаций.

В июле также были получены положительные заключения Главгосэкспертизы на строительство двух транспортных развязок ШМСД — с проспектом Солидарности и Союзным проспектом. Плановый ввод 2–4 этапов магистрали намечен на 2029–2031 годы.

Карина Дроздецкая