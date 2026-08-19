Оборот нижегородских ИТ-компаний в I полугодии 2026 года вырос на 22%

На 22,4% вырос оборот ИТ-компаний Нижегородской области в первом полугодии 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Он превысил 44 млрд руб., сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В целом оборот организаций в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) составил 96,8 млрд руб., увеличившись на 13,7%.

По словам губернатора Глеба Никитина, инвесторы интересуются нижегородскими ИТ-проектами, растет и число «айтишников»: в отрасли занято свыше 23 тыс. специалистов — на 17% больше по сравнению с 2025 годом. В целом в сфере ИКТ занято около 41 тыс. человек.

Рост оборота и числа специалистов чиновники связывают с мерами господдержки, включая компенсацию НДФЛ за привлеченных в регион сотрудников для сферы ИТ. За время действия программы в Нижегородскую область привлечено более 1,8 тыс. человек, добавил замгубернатора Егор Поляков.

По итогам первого полугодия 2026 года в Нижегородской области насчитывается 425 аккредитованных ИТ-компаний — на 12,1% больше год к году.

Галина Шамберина