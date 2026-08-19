Правительство Оренбуржья приняло ряд решений

Глава Оренбургской области в Сорочинске обсудил с членами правительства региона важные вопросы этой недели. В итоге приняли ряд решений.

Региональные власти точечно помогают муниципалитетам, где нужна помощь к отопительному сезону. Ташлинский район получит 7 млн руб. на приобретение двух котлов для центральной газовой котельной, которая обеспечивает теплом 6 соцобъектов и 35 МКД. Кувандыкскому муниципальному округу выделят 4 млн руб. на коммунальное оборудование. На данный момент объекты ЖКХ и социальной сферы региона готовы на 78 %.

Дополнительно направят 199 млн руб. на приобретение лекарств и медицинских изделий для использования в амбулаторных условиях. Помимо этого, в новом учебном году студенты колледжей и техникумов из числа детей участников спецоперации начнут получать ежемесячную выплату на питание. Ранее такая помощь распространялась лишь на школьников.

Власти отдельно остановились на вопросах ликвидации последствий ливневых дождей в Бугуруслане и Бугурусланском районе. На данный момент семьи 11 из 18 утраченных домов получили сертификаты на покупку нового имущества. Губернатор поручил руководителям территорий держать тему на особом контроле. До зимы все работы по капитальному ремонту и покупке новых жилых помещений должны быть завершены.

Господин Солнцев обратил внимание на проблемы с мусором. «Не нравится, как вновь начала складываться ситуация по вывозу ТБО в регионе. Вижу, что возросло и количество жалоб от жителей. Люди снова недовольны проводимыми работами, в том числе в Орске, Новотроицке. Это звоночек и для других территорий. Ситуацию необходимо оперативно исправлять. Жду доклад от "двоечников" к следующей неделе. Будем принимать меры»,— отметил губернатор.

Евгений Чернов