На терминале в Усть-Луге проверили готовность к ликвидации аварий

На морском терминале в Усть-Луге прошли учебно-тренировочные занятия по локализации и ликвидации аварий с участием спасателей и медиков. Об этом сообщили в компании «Порт Фавор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасатели и медики отработали ликвидацию условной аварии в Усть-Луге

Фото: Telegram-канал «Порт Фавор» Спасатели и медики отработали ликвидацию условной аварии в Усть-Луге

Фото: Telegram-канал «Порт Фавор»

Спасатели прибыли на место условного происшествия за 4,5 минуты при нормативе в 10 минут. Бригада скорой помощи добралась до терминала за 18 минут при установленном нормативе в 20 минут. Медики сразу приступили к оказанию помощи условному пострадавшему.

В ходе учений также проверили работу защитных систем терминала. Специалисты протестировали систему водяного орошения и пожарные гидранты. По данным компании, все 100% систем успешно прошли проверку.

«Учения прошли по плану, а ключевые службы и системы терминала подтвердили готовность к оперативным действиям. Безопасность сотрудников и стабильность работы — наш главный приоритет»,— отметили в «Порт Фавор».

Матвей Николаев