После атаки БПЛА под Геленджиком обследованы 17 домов и 8 автомобилей

Власти Геленджика продолжают работу с жителями, чье имущество пострадало в районе Голубой Бухты в результате атаки беспилотников 12 августа. Как сообщил в своих соцсетях глава города Алексей Богодистов, комиссия дважды выезжала на место, в том числе повторно — по просьбам самих жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Специалисты провели подомовой обход и зафиксировали все заявленные повреждения. По состоянию на 18 августа, были обследованы 17 домов, а также повреждения 8 автомобилей.

Предварительно право на единовременную материальную помощь имеют 49 человек, на выплаты в связи с частичной утратой имущества — 24 человека. Сейчас оформляются необходимые документы. Для назначения выплат также требуется заключение правоохранительных органов.

В пострадавшем районе восстановлены электроснабжение, уличное освещение, газо- и водоснабжение. Отдельно отработаны обращения по восстановлению интернета. Жители, чьё жильё серьёзно пострадало, расселены в пансионаты. Желающим помогают отправить детей в лагерь.

Всего в ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. По данным региональных властей, погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок, 24 получили ранения, из них 12 госпитализированы. Атака продолжалась всю ночь и затронула Новороссийск, Анапу, Геленджик и Темрюкский район. В аэропортах Геленджика и Сочи вводились ограничения на полеты.

Наиболее тяжелые последствия — в Новороссийске, где обрушился надземный путепровод, был поврежден водопровод и около 60 жилых домов. Обломки дронов попали в дома, коммерческий объект и на стройплощадку. Источники Reuters сообщали о повреждении двух зерновых терминалов в порту города; Источник РБК уточнял, что пострадала инфраструктура перевалки сельскохозяйственных грузов, в том числе Новороссийский зерновой терминал.

В Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации и развнрнут штаб для координации работы оперативных служб. В Геленджике в микрорайоне Голубая Бухта, по предварительным данным, были повреждены около 20 домов, три из них разрушены полностью. Повреждения частных домов зафиксированы также в Анапе и Темрюкском районе.

Анна Гречко