Август — лучшее время для покупки JAECOO. Узнайте почему

Покупка автомобиля премиального уровня — это всегда взвешенное решение, в котором сходятся расчет, технологии и личные амбиции.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум»

В августе официальный дилерский центр JAECOO АВТО ДЛЯ ВАС формирует предложения, меняющие привычную рыночную динамику. Вместо абстрактных сезонных акций — строгая экономика, подтвержденная цифрами и объективной статистикой владельцев.

Согласно масштабному исследованию аналитического агентства «АВТОСТАТ» и официального фан-клуба JAECOO в России, 78% собственников машин этого бренда заявляют о готовности к повторной покупке, а 91% респондентов подтверждают: реальный опыт эксплуатации полностью оправдал их ожидания. Водители делают выбор на основе фактов: более 85% участников опроса выделили в качестве главного драйвера покупки выразительный дизайн JAECOO, а порядка 70% высоко оценили сбалансированное соотношение цены и качества. В числе ключевых преимуществ также отмечены эргономика салона (46,2%), высокий дорожный просвет (42,3%) и уверенная динамика разгона (33,7%).

Инновационный городской кроссовер, брутальный внедорожник или технологичный флагман — каждая модель из актуальной линейки воплощает эти стандарты. Рассмотрим технические особенности и специальные условия на каждую модель.

JAECOO J6: бунтарь городской и внедорожной стихии

JAECOO J6 разрушает стереотипы о традиционном дизайне кроссоверов. Угловатый, утилитарный экстерьер с отделкой из легкого алюминиевого сплава скрывает серьезный потенциал.

Технические характеристики: турбированный силовой агрегат объемом 1,5 л мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 210 Нм разгоняет автомобиль до 100 км/ч всего за 10 секунд.

Привилегии: персональная доставка автомобиля до двери и детальный тест-драйв по внедорожному маршруту.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум»

JAECOO J7: абсолютный баланс технологий и динамики

JAECOO J7 занимает прочные позиции в сегменте технологичных кроссоверов, объединяя возможности городского автомобиля и потенциал для сложных дорожных условий. В основе его динамики — турбомотор объемом 1,6 л мощностью 186 л. с. и крутящим моментом 275 Нм в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Разгон до первой «сотни» занимает 9,7 секунды в конфигурации с интеллектуальным полным приводом, который обеспечивает полный контроль над дорогой.

Ограниченное предложение: в наличии осталось всего 10 автомобилей по специальной цене.

Оснащение: 8-ядерный процессор Qualcomm 8155, центральный мультимедийный дисплей диагональю 13,2 дюйма, премиальная акустика Sony и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт с активным охлаждением.

Дополнительная выгода от JAECOO АВТО ДЛЯ ВАС — 200 000 *.

— 200 000 *. Привилегии: индивидуальная доставка до двери и внедорожный тест-драйв.

JAECOO J8: флагманский уровень комфорта и мощности

Флагманский JAECOO J8 создан для тех, кто ожидает от автомобиля бескомпромиссных характеристик. Под капотом установлен 2-литровый турбодвигатель мощностью 249 л.с. и крутящим моментом 385 Нм, работающий с 7-ступенчатым роботом и инновационной системой полного привода с двумя независимыми муфтами на задней оси. Плавность хода обеспечивается адаптивной подвеской с электронным управлением жесткостью.

Технические параметры: габариты: длина — 4820 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1710 мм, дорожный просвет — 210 мм, интерьер из кожи наппа с массажем, вентиляцией и памятью сидений, а также сдвоенная изогнутая панель приборов диагональю 24,6 дюйма.

Прямая дополнительная выгода от дилерского центра JAECOO АВТО ДЛЯ ВАС — 200 000 .

— 200 000 . Привилегии: персональная доставка флагмана до вашего дома и полноценный внедорожный тест-драйв.

Резюме

Август задает высокие стандарты для приобретения автомобиля: сочетание специальных кредитных программ, фиксированных выгод и ограниченных серий формирует благоприятный момент.

Цифры и характеристики важны, но истинные возможности автомобиля раскрываются только за рулем. Приглашаем вас в официальный дилерский центр JAECOO АВТО ДЛЯ ВАС пройти персональный тест-драйв, оценить всю линейку моделей JAECOO и обсудить индивидуальные условия покупки с нашими экспертами:

ФАД КАВКАЗ, 161-й км, д. 420

+7 (861) 207-25-64

http://jaecoo-adv-arm.ru/

ООО "АВТО ДЛЯ ВАС ПРЕМИУМ"