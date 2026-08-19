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Петергоф закрыл несколько парков из-за непогоды

Петергоф временно закрыл несколько парков из-за ухудшения погодных условий. 19 августа посетителей не принимают в Нижнем парке, на Островах, а также в парках Александрия и Ораниенбаум.

Часть объектов при этом продолжает работать

Часть объектов при этом продолжает работать

Фото: Александра Шарова / Коммерсантъ

Часть объектов при этом продолжает работать

Фото: Александра Шарова / Коммерсантъ

Часть объектов при этом продолжает работать. Посетители могут попасть в Верхний сад, Большой Петергофский дворец, Особую кладовую, Церковный корпус, Дворцовую телеграфную станцию и Новую ферму. Большой Меншиковский дворец открыт только для заказных групп.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о том, что треть месячной нормы осадков выпадет в среду в Петербурге.

Карина Дроздецкая

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