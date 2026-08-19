На Кубани неизвестные разбили солнечные панели комплексов мониторинга рек

В Лабинском районе Краснодарского края неизвестные повредили солнечные панели, установленные на автоматизированных гидрологических комплексах. Повреждения обнаружили специалисты Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Речь идет о комплексах №122, 129 и 130.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Специалисты зафиксировали умышленный характер повреждений солнечных панелей. Информация об инциденте поступила в Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края, где сообщили о выявленном ущербе оборудованию, обеспечивающему работу автоматизированных гидрологических комплексов.

Поврежденные солнечные панели используются для энергоснабжения комплексов. По данным специалистов, дальнейшее повреждение оборудования может привести к тому, что панели перестанут работать. В результате возможны перебои с энергоснабжением самих гидрологических комплексов.

В Центре мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края сообщили, что сейчас специалисты фиксируют причиненный ущерб. Одновременно организовано взаимодействие с профильными службами в связи с повреждением оборудования.

Мария Удовик