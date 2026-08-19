В Прикамье замедлилась годовая инфляция

В июле инфляция в Пермском крае замедлилась и составила 7,20%. Это выше среднероссийского показателя (5,98%). Об этом сообщает Пермское отделение Банка России. Цены в Прикамье относительно июня выросли на 0,71%, это выше чем в целом по России. Основные причины — рост издержек производителей и цен на топливо.

Среди продовольствия сильнее всего подорожали сахар, мясные продукты и хлеб. При этом подешевели яйца, плодовоовощная продукция, чай, кофе, какао, сыр и масло. Из непродовольственных товаров увеличились в цене моторное топливо и печатные изделия.

Также в Пермском крае отмечается подорожание тарифов на такси. Сезонно увеличились цены на услуги по организации и проведению торжеств, а санаторно-оздоровительный сегмент услуг, напротив, показал снижение стоимости.

В целом по стране инфляция снизилась до 5,98% против 6,02% месяцем ранее.