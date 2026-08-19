В ДТП со скорой в Левокумском округе погиб пассажир

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту ДТП в Левокумском округе с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, утром 19 августа на 173-м километре федеральной автодороги Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды произошло столкновение грузовика и машины скорой. В результате аварии погиб пассажир скорой, ещё один человек получил травмы.

Проверку проводит прокуратура Левокумского района. В её рамках будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, а также о здравоохранении. Ход и результаты процессуальных действий находятся на контроле надзорного ведомства.

Тат Гаспарян