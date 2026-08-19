Жителя Кубани будут судить за призывы к терроризму через интернет

Следственный отдел по Крымскому району СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Его обвиняют в участии в деятельности террористической организации и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет. Оперативное сопровождение расследования проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 году, когда обвиняемый еще не достиг совершеннолетия, он связался через мессенджер с неизвестным человеком. Материалы в отношении этого лица выделили в отдельное производство. После этого, в сентябре 2024 года, молодой человек выполнял поручения собеседника в Крымске.

Следствие установило, что по указанию куратора обвиняемый наносил на фасады зданий в общественных местах надписи, которые оправдывали террористическую идеологию и содержали призывы к насилию. Кроме того, через свой аккаунт в одном из мессенджеров он распространял в чате канала сообщения с призывами к террористической деятельности.

По данным следствия, содержание распространяемых материалов было направлено на побуждение к насильственным действиям и причинению вреда. За выполнение поручений молодой человек получил от куратора 6 тыс. руб.

Противоправную деятельность обвиняемого выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов. Молодого человека задержали, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования следствие собрало доказательства, которые сочло достаточными для направления дела в суд. После утверждения прокурором обвинительного заключения материалы уголовного дела направили на рассмотрение суда.

Мария Удовик