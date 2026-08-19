Реконструкцию стадиона в Воронежской области хотят завершить за 26 млн рублей

Администрация Каменского городского поселения в Воронежской области объявила очередные торги по завершению реконструкции стадиона «Центральный» на улице Мира в районном центре. Начальная цена контракта вновь составляет 26 млн руб. По техническому заданию работы требуется выполнить в срок до 1 декабря 2026 года. Информация об этом появилась в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо земляных работ и обустройства фундаментов и оснований, от подрядчика также потребуется смонтировать новые инженерные сети, включая водоснабжение, канализацию и электроснабжение. Источниками финансирования указаны средства областного и муниципального бюджетов. Авансовые платежи по контракту не предусмотрены.

За последний месяц это уже четвертая попытка администрации найти подрядчика на объект. Каждый раз максимальная цена контракта была неизменной — 26 млн руб. Все предыдущие торги провалились из-за отсутствия заявок.

В марте 2025 года администрация Каменского городского поселения заключила контракт на завершение реконструкции стадиона с ООО «Стройэксперт» из города Губкин в Белгородской области. Фирма стала единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену контракта в размере 130,2 млн руб. По техзаданию работы требовалось выполнить до 1 декабря 2025 года. Однако в ЕИС «Закупки» отсутствует какая-либо информация об исполнении обязательств по соглашению, оплате работ, завершению или расторжению контракта.

В прошлом году «Ъ-Черноземье» также сообщал, что стадион в воронежской Терновке, который изначально хотели реконструировать к сентябрю 2023 года, планируют сдать в 2026-м. По данным на август этого года строительная готовность объекта составляет около 60%.

Денис Данилов