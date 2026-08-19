В Сочи с начала года трудоустроили более 2,7 тысячи подростков

С начала 2026 года в Сочи трудоустроили 2757 несовершеннолетних граждан. До конца года в городе планируют привлечь к работе более 4 тыс. подростков. На оплату их труда из городского бюджета выделили более 8,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Эти данные обсудили на заседании межведомственной комиссии по охране труда и территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Заседание прошло в администрации Сочи под председательством заместителя главы города Елены Канюк.

В 2026 году подросткам предлагают вакансии по нескольким направлениям. В их числе благоустройство и уборка городских территорий, работа в школах, детских садах, спортивных комплексах и учреждениях культуры. Также несовершеннолетние могут помогать в архивах и библиотеках, участвовать в волонтерских и социальных проектах.

В администрации Сочи отметили, что трудовая и досуговая занятость молодежи рассматривается как направление, связанное с социальной адаптацией, ранней профориентацией и профилактикой негативных проявлений. В текущем году для несовершеннолетних расширили количество доступных рабочих мест в муниципальных организациях.

Квоту на трудоустройство подростков увеличили на 480 мест по сравнению с контрольным показателем, установленным в 2025 году. При этом трудоустройство несовершеннолетних организуют через муниципальный Центр занятости населения в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

За первые шесть месяцев работу уже получили 2757 подростков. Общий показатель на 2026 год планируют довести более чем до 4 тыс. несовершеннолетних. Для выплаты им заработка город предусмотрел более 8,5 млн руб.

На заседании комиссии рассмотрели не только вопросы трудоустройства подростков. Участники также обсудили меры по противодействию нелегальной занятости и вопросы безопасности труда при выполнении работ на объектах коммунальной инфраструктуры.

Мария Удовик