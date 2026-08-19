Суд запретил оренбургскому КШП торговать молочкой без маркировки

Центральный районный суд Оренбурга признал противоправными действия АО КШП «Огонек», реализующего молочную продукцию без проверки кодов маркировки в системе «Честный знак». С иском в суд обратилось Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области после того, как предостережения ведомства не привели к устранению нарушений. Данные накануне опубликовали на официальном сайте ведомства.

В государственной информационной системе мониторинга товаров «Честный знак» неоднократно фиксировались отклонения по разрешительному режиму на кассах продавца. На момент подачи иска их общее число превысило 10 тыс. Центральный районный суд Оренбурга признал действия продавца противоправными и обязал прекратить реализацию товаров без проверки кодов в «Честном знаке». Ответчик пытался оспорить решение, однако Оренбургский областной суд апелляционную жалобу отклонил.

Яна Вежлева