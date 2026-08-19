Аэропорт Сочи планирует обслужить 267 рейсов и около 45 тысяч пассажиров

Аэропорт Сочи 19 августа планирует обслужить 134 рейса на прилет с общим пассажиропотоком около 22,5 тыс. человек. На вылет запланировано 133 рейса, которыми должны воспользоваться почти 23 тыс. пассажиров. Таким образом, в течение дня аэропорт рассчитывает обслужить 267 рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Все воздушные суда, которые в течение последних суток направляли на запасные аэродромы, уже прибыли в аэропорт Сочи. После возвращения их обслужили и отправили в города назначения.

Аэропорт совместно с авиакомпаниями продолжает работу по обеспечению скорейшего вылета рейсов, задержанных ранее. Перевозчики и аэропорт принимают меры для восстановления расписания и отправки пассажиров по направлениям.

Пассажирам рекомендуют перед поездкой в аэропорт самостоятельно уточнять статус своего рейса у авиакомпании. Информацию также необходимо отслеживать по аудиообъявлениям, электронным табло и информационным экранам в терминале аэровокзального комплекса.

Актуальные сведения о рейсах размещаются также на официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта Сочи. Пассажирам рекомендуют проверять информацию непосредственно перед вылетом, поскольку статус рейса может меняться.

В течение последних суток аэропорт продолжал принимать и отправлять воздушные суда, включая те, которые ранее использовали запасные аэродромы. После возвращения в Сочи все такие самолеты прошли необходимое обслуживание и продолжили движение по маршрутам.

На 19 августа аэропорт запланировал 134 прилета и 133 вылета. Ожидаемый пассажиропоток на прилет составляет 22,5 тыс. человек, на вылет — почти 23 тыс. пассажиров. Работа по отправке задержанных рейсов продолжается совместно с авиакомпаниями.

Мария Удовик